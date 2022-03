L’ex allenatore rossonero giudica il momento delle due squadre e ha un’idea ben chiara su chi sia la squadra più “europea”.

Arrigo Sacchi ripete il suo mantra al Corriere della Sera: “Quanto il calcio italiano è dall’Europa? Ci stiamo avvicinando. Ma serve ancora più coraggio. L’Inter a Liverpool ha fatto una grande partita, ma doveva osare di più nel finale. Bisogna essere padroni del gioco e per farlo non si può avere un sovrannumero di giocatori in difesa.

Scudetto? Vincerà chi oserà di più, chi avrà meno paura. L’Inter ha più qualità, esperienza. Ma il Milan può vincere, è la squadra più europea di tutte. A patto però di essere sempre un collettivo, solo così compensa i difetti dell’inesperienza”. Un pugno all’Inter e una carezza al “suo” Milan. Le prossime gare ci confermeranno o meno la tesi del maestro.

