Niente più occasioni perse: i rossoneri vogliono fare la voce grossa anche contro le piccole.

Come riporta questa mattina Tuttosport, il Milan è chiamato all’ultimo step prima di potersi candidare al titolo di campione d’Italia. “Le antenne sono dritte per non ripetere i soliti errori”, scrive il quotidiano, che poi aggiunge: “È evidente che il Milan affronti la gara di questa sera con grande concentrazione, perché il passato qualcosa insegna”.

Contro l’Empoli gli uomini di Pioli non possono sbagliare. Serve continuità dopo l’importante vittoria contro il Napoli che ha consolidato il primato in classifica e spento l’entusiasmo delle concorrenti. Questa sera i tifosi rossoneri si aspettano una grande prestazione da parte del Milan e soprattutto i tre punti. Vincere anche contro le piccole, in una maratona di 38 partite, è un passo necessario per competere per lo scudetto.

