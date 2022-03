L’attaccante del Sassuolo ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Salernitana.

Protagonista in campo e sul mercato, dove è conteso dalle big del calcio italiano. Oggi pomeriggio però la sua squadra affronta la Salernitana. Una gara quasi decisiva per gli uomini di Nicola. Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Salernitana ricordando la sua rete all’Arechi con la maglia dell’Ascoli.

“È passato tanto tempo, ma sono sempre io. L’ultima volta non è andata benissimo, speriamo che stavolta vada meglio. Obiettivo di squadra? Puntiamo a crescere ancora di più come collettivo e come squadra, non ci poniamo limiti”. La squadra di Dionisi ha incantato contro le big ma ha perso punti importanti contro squadre di pari livello. Per l’attaccante classe 99 sono arrivate finora 11 reti in campionato in 26 gare ufficiali.

