A San Siro stasera l’Inter ospita il Monza, nel tentativo di dare una sterzata ai risultati in campionato ottenuti dopo le notti di Champions

A differenza del Milan, che si è presentato a Bologna con un ampio turnover, Simone Inzaghi non può permettersi troppi cambi per Inter-Monza. Perché è indubbio che stasera non ci sia altro risultato che la vittoria. Lo impone la classifica dove i nerazzurri devono uscire presto da una posizione che in questo momento li vedrebbe fuori dalla Champions. Con in aggiunta la necessità di sterzare con le squadre medio-piccole, contro le quali troppo spesso si sono lasciati punti che oggi farebbero molto comodo.

Vi è poi un altro tema a imporsi in agenda: dimostrarsi capaci di non spegnere la luce dopo avere vissuto quelle della ribalta europea. Perché quella di Lisbona è stata davvero una grande prestazione, così importante da legittimare non più un sogno, ma un concreto obiettivo come quello della finale. Ma ogni qualvolta l’Inter è stata brillante, è andata poi incontro a un calo di tensione o a una perdita di motivazioni che è costato parecchio.

Andiamo a scoprire quali sono stati gli effetti sul campionato dopo le buone o buonissime prestazioni di Champions.

VIKTORIA PLZEN-INTER 0-2 – Primi punti nel girone e sconfitta rovinosa in casa dell’Udinese, che in quel periodo era particolarmente in forma. Ancor più grave perché l’Inter si trova in vantaggio con Barella e il ko matura subendo 2 gol nel finale.

INTER-BARCELLONA 1-0 – Super Dzeko regala con una doppietta il 2-1 a Reggio Emilia col Sassuolo. Una settimana perfetta, non c’è che dire.

BARCELLONA-INTER 3-3 – La notte del Camp Nou, per tutto ciò che contiene, è il vero trailer di quel che si vedrà poi a Lisbona. Misurarsi col Barça fa bene: l’impegno dopo è un 2-0 sulla Salernitana in meno di un’ora.

INTER-VIKTORIA PLZEN 4-0 – Poker europeo e tris successivo alla Sampdoria. Impegni facili sulla carta, sulla quale vengono scritti 7 gol in 90 minuti.

INTER-PORTO 1-0 – Lukaku determina in Europa, in Italia invece c’è la tassa Bologna da pagare: dopo lo shock Radu dell’anno scorso, un’altra sconfitta che pesa.

PORTO-INTER 0-0 – Si va ai quarti di Champions con super Onana nel finale. Contro la Juve invece il portiere sta a guardare il tracciante di Kostic.

In conclusione: 6 grandi gare europee, alle quali corrispondono 3 vittorie e 3 sconfitte in campionato. Un altro modo per declinare la Pazza Inter…

L’articolo Arriva il Monza: dopo la bella Europa, è sempre Pazza Inter proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG