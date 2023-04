Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A di domani contro la Salernitana

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Dobbiamo reagire, non accettare le ultime partite. Al di là di Sassuolo, anche se ancora mi brucia perché dovevamo vincere, e affrontiamo una squadra che non perde da sei partite. Vlasic? Ho lo stesso rapporto con tutti ed è buono con tutti. Non credo che sia legato all’incertezza sul futuro: ha fatto bene un periodo e meno bene dopo il Mondiale. Si allena bene, è entrato bene da centrocampista, cercheremo di sfruttarlo al meglio sperando che ritrovi la brillantezza della prima parte di campionato».

L’articolo Torino, Juric: «Dobbiamo reagire, non accettare le ultime partite» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG