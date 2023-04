Sono due giocatori che in questa stagione hanno fatto parlare di sé per una serie di buone prestazioni. Ecco il confronto

Sono due giocatori che in questa stagione hanno fatto parlare di sé per una serie di buone prestazioni. Pertanto, il confronto tra Leonardo Sernicola e Fabiano Parisi sulla fascia era tra le possibili spiegazioni dell’esito di Cremonese-Empoli. E così è stato, in una gara che ha soddisfatto totalmente Davide Ballardini che vede accendersi una fiammella di speranza per i grigiorossi, mentre Paolo Zanetti ha apertamente denunciato la giustezza dell’1-0 a favore dei padroni di casa, bacchettando l’atteggiamento dei suoi. Il duello ha visto entrambi gli esterni comportarsi bene.

Il cremonese ha lanciato Dessers per l’exploit che ha deciso la partita. Non solo, è andato vicino a firmare la rete del 2-0 con un diagonale andato fuori di poco e sarebbe stato il suo secondo gol consecutivo dopo quello realizzato a Marassi la scorsa giornata. Parisi si è invece segnalato nei minuti di recupero quando è stato messo giù in area di rigore da Pickel: un possibile rigore, vanificato però dal precedente fallo di mano di Piccoli. I due sono venuti anche a contatto, per quello che è stato l’unico cartellino giallo estratto dall’arbitro Zufferli: è avvenuto al sedicesimo del primo tempo quando Sernicola ha fermato Parisi nel momento in cui stava entrando in area di rigore, un’azione potenzialmente pericolosa. Più in generale, andiamo a vedere alcun numeri riguardanti il campionato in corso.

Finora Parisi è stato più utilizzato del rivale. Non sono solo le 2 presenze in più a farsi notare. É il minutaggio decisamente più consistente, anche perché l’empolese è stato sostituito solo 3 volte, a differenza di Sernicola. Che, peraltro, ha una titolarità meno certa, anche se in questo finale di stagione sarà difficile privarsi del suo contributo. Finora 9 le ammonizioni di Leonardo e 6 quelle di Fabiano, che però ha anche maturato un’espulsione contro lo Spezia per avere determinato un rigore parando con le mani.

