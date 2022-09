L’amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene è stato sollecitato su uno dei temi scottanti dell’attualità bianconera.

Nell’intervista pre-gara di Paris Saint Germain-Juventus Sky Sport ha chiesto a Maurizio Arrivabene di Paul Pogba: il francese ha provato a risolvere senza successo i problemi al ginocchio con una terapia conservativa ma poi è stato costretto ad operarsi.

Arrivabene Nedved

“Non guardo al passato né alle polemiche. Le decisioni sono prese insieme. Si è tentata questa terapia e ora non siamo in una situazione ideale ma guardiamo avanti e speriamo in un rientro rapido. Io auguro a Paul e alla Francia di fare bene, ma a me interessa della Juve e mi auguro dia una mano a noi il prima possibile. Quando bisogna operarsi ci si pensa due volte. Lui sa qual è l’opinione del club, noi conosciamo la sua e la rispettiamo ma giriamo pagina”. Il centrocampista presumibilmente tornerà a disposizione dei bianconeri dopo il Mondiale, quindi a gennaio.

