Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida contro il Newcastle.

PAROLE – «Ogni volta che subisci una sconfitta ci vuole qualche giorno per riprendersi, ma ora l’attenzione è tutta sul Newcastle. Ovviamente ci sono cose che dovevamo fare molto meglio nel corso della partita soprattutto il modo in cui abbiamo subito gol. Non penso che il risultato rispecchi affatto quello che è successo durante la partita, ma avremmo dovuto fare molto meglio. Ogni partita è molto diversa dalla precedente e devi essere così. Se togli il piede dall’acceleratore in qualsiasi azione di questo campionato, contro questo tipo di avversari, vieni punito. È così semplice, quindi devi dare agli standard il livello massimo se vuoi continuare a vincere e vincere».

