Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato del recente infortunio della stella della sua squadra, Gabriel Jesus

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato a Football Inside.

PAROLE – «Speriamo di riavere Gabriel per gli ultimi mesi, è stato un grave infortunio un po’ più lungo di quanto ci aspettassimo. Farà tutto il possibile per accorciarlo, ma ci mancherà per un po’».

L’articolo Arsenal, Arteta: «Speriamo di riavere Gabriel Jesus per gli ultimi mesi di campionato» proviene da Calcio News 24.

