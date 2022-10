In Europa tra le squadre che stanno incantando a suon di gioco e gol, è anche l’Arsenal di Arteta, il capolavoro del tecnico vale la vetta in Premier

In Europa tra le squadre che stanno incantando a suon di gioco e gol, è anche l’Arsenal di Arteta, il capolavoro del tecnico vale la vetta in Premier. I Gunners sono la squadra più giovane tra le big del campionato inglese e nonostante questo giocano a memoria, senza paura e con la voglia di tornare tra le grandi del calcio europeo.

L’Arsenal vince, convince, domina e segna tanto. La squadra di Arteta dopo il 5-0 rifilato al Nottingham Forest è salito in vetta. Giovani terribili, potrebbe anche essere questo un titolo per indicare al meglio il momento dell’Arsenal. La voglia è quella di non fermarsi perché da troppo tempo mancano i Gunners nel grande calcio e anche in campionato negli ultimi anni hanno faticato tantissimo. Arteta sta costruendo il suo capolavoro.

L’articolo Arsenal, il capolavoro di Arteta: giovani e terribili proviene da Calcio News 24.

