L’Arsenal non molla la pista che porta all’acquisto di Declan Rice: pronta una nuova offerta per anticipare il City

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Arsenal è pronto a presentare una nuova offerta per Declan Rice dopo essersi visto rifiutare quella da 75 milioni di sterline più bonus.

I Gunners non vogliono rischiare una nuova beffa dal City e per questo pensano al rilancio. In ogni caso, a decidere la contesa, sarà l’Aston Villa a seconda della maggior convenienza tra le due offerte.

