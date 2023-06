Isaksen Milan, rossoneri in corsa per il talento del Midtjylland. Le novità e tutte le ultimissime notizie

Per rinforzare la fascia del Milan c’è anche il nome di Gustav Tang Isaksen, promettente giocatore che si è messo in mostra con la maglia del Midtjylland.

I rossoneri sono in corsa per il classe 2001. Chiaramente non potrà essere titolare nel nuovo Milan di Pioli, ma il suo innesto donerebbe ai rossoneri più freschezza e vivacità al reparto. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

