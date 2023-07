Jurrien Timber, difensore centrale ormai ex Ajax, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Arsenal. Il comunicato

COMUNICATO – Il nazionale olandese Jurrien Timber si è unito a noi dall’Ajax con un contratto a lungo termine. Il 22enne difensore è stato un membro chiave della squadra dell’Ajax, dove ha collezionato 121 presenze in prima squadra in tutte le competizioni, vincendo due scudetti e una Coppa d’Olanda durante la sua permanenza con la squadra di Amsterdam. Jurrien è entrato nell’accademia dell’Ajax nel 2014 con suo fratello gemello Quinten, che attualmente gioca per la squadra di Eredivisie, Feyenoord. Il versatile giocatore ha firmato il suo primo contratto da professionista con l’Ajax nel 2018 e ha esordito in prima squadra nella vittoria per 3-1 contro l’SC Heerenveen nel marzo 2020. Jurrien è stato membro della squadra olandese sia per UEFA Euro 2020 che per la Coppa del Mondo FIFA 2022, facendo il suo debutto in prima squadra con la nazionale nel giugno 2021, quando ha iniziato in un’amichevole per 2-2 contro la Scozia.

