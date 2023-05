Arthur Melo, centrocampista in prestito al Liverpool dalla Juve, ha rilasciato un’intervista. Queste le sue dichiarazioni

JUVE – Ho un contratto di altri due anni con la Juve. Non ne ho ancora parlato né il mio procuratore, né con la mia famiglia o la Juventus. Torno quest’estate perché ho un contratto di altri due anni. C’è un rapporto molto rispettoso tra noi.

TORNARE IN LIGA – La Liga mi attira e potrei concedermi un’altra chance lì: è un campionato che già conosco, a cui mi sono adattato bene. Se c’è una squadra che scommette sul possesso palla, per me va bene.

VALENCIA – Ho parlato con il Valencia: dovevamo decidere e ho sentito la Juventus per vedere se autorizzavano o meno il mio trasferimento. Alla fine hanno ingaggiato un altro giocatore. Ho parlato con Gattuso, una persona che ammiro e stimo molto: alla fine i club non hanno stretto l’accordo, cose che succedono nel calcio. Poi è arrivato il Liverpool: ha scommesso su di me, e di questo sono molto grato.

RONALDO, MESSI E NEYMAR – Tutti e tre hanno qualcosa in comune: hanno una mentalità vincente. Che si tratti di un allenamento, di un’amichevole o di una finale: anche se giocano contro le loro madri, a loro non importa. La loro mentalità è eccezionale. Neymar è un allenatore, finta, dribbla… Cristiano segna goal ovunque si trovi e ovunque vada… E Messi, beh, Messi è un extraterrestre. Un alieno. Una cosa fuori dall’ordinario.

