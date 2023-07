Arthur Fiorentina: Pastorello nella sede della Juve per la chiusura dell’affare in prestito. Tutti i dettagli – VIDEO

(Dall’inviato alla Continassa) – Sono ore decisive per il passaggio di Arthur alla Fiorentina. Il suo agente, Federico Pastorello, è arrivato nella sede dei bianconeri per chiudere il trasferimento in prestito:

Queste le immagini di Juventusnews24.

