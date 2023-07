A Telenord, l’ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli si è espresso sul caso Bonucci.

COBOLLI GIGLI – «Bonucci si merita di andare in un club che gli darà la possibilità di giocare ancora e di essere candidato per la Nazionale. Mi sembra giusto che la Juventus abbia deciso di lasciarlo andare perché tutti i giocatori hanno la loro storia. Lui è stato un grande giocatore, ma la decisione della Juventus di non tenerlo in rosa sia giusta, perché il calcio è uno sport in cui vanno prese decisioni coraggiose».

The post Cobolli Gigli: «Bonucci? Decisione coraggiosa, la Juve ha fatto bene» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG