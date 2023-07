Chiesa «tonico e in forma», ma il futuro resta in bilico. Le ULTIME novità sull’attaccante della Juventus

Come riferito da Tuttosport, al rientro alla Continassa Federico Chiesa è apparso tonico e in forma, pronto ad iniziare la nuova stagione mettendosi alle spalle tutti gli acciacchi fisici.

Il suo futuro, però, resta in bilico. Su Chiesa ci sono le sirene di Liverpool e Newcastle, ma per convincere la Juve serviranno almeno 60 milioni di euro. Offerte non ancora arrivate in casa bianconera.

