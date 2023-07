Arthur: «Ho un contratto da rispettare con la Juve. Sul futuro…». Le dichiarazioni dopo la stagione in prestito al Liverpool

Arthur a Mundo Deportivo ha fatto il punto sul suo futuro dopo la stagione in prestito al Liverpool dalla Juve.

FUTURO – «In linea di principio tornerò a Torino, ma il mercato è molto lungo e non sappiamo cosa accadrà. Potrebbe nascere qualcosa di interessante per me e per la Juventus. Ho un contratto e lo rispetto, ma vedremo».

LE PAROLE INTEGRALI

