Arthur impressiona Mandragora: «Ha grandi qualità e caratura internazionale». I complimenti del centrocampista della Fiorentina

Arthur è stata una delle sorprese della Fiorentina vista in campionato e Conference League. Il centrocampista brasiliano, trasferitosi in prestito dalla Juve, ha ricevuto i complimenti di Mandragora a Radio Sportiva. Queste le parole del giocatore italiano della Viola sul compagno di squadra ex Barcellona e Liverpool.

MANDRAGORA SU ARTHIR – «Arthur mi ha fatto una bellissima impressione. Ha caratura internazionale e conosciamo tutti le sue grandi qualità».

