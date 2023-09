Nazionali Juve settore giovanile: Yildiz brilla con la Turchia U21 e gli altri bianconeri impegnati

Nella giornata odierna, venerdì 8 settembre 2023, altri bianconeri del settore giovanile sono stati impiegati con le proprie Nazionali.

L’esterno della Juventus Next Gen, Turicchia non si è seduto nemmeno in panchina nel pareggio per 0-0 dell’Italia U21 contro la Lituania U21 dopo un affaticamento muscolare. Altro bianconero impegnato è stato Boufandar. Il giocatore della Juve Primavera ha giocato con il Marocco U17 uscito sconfitto nella sfida contro l’Uzbekistan U17 per 1-0.

Kenan Yildiz continua a brillare: dopo le prime tre chiamate sotto la guida di Allegri, il turco è decisivo anche con la sua Turchia U21. Gol, assist e tante giocate nei 70′ dati a disposizione al turco. Esce e l’Irlanda U21 rimonta battendo per 3-2 la sua Nazionale.

Nella giornata di domani, sabato 9 settembre, ecco i bianconeri impegnati con le Nazionali: Verde con l’Italia U17, Sosna con la Repubblica Ceca U17, Grelaud con il Belgio U17 e Vinarcik con la Slovenia U19.

