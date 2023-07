Arthur via dalla Juve, sempre più forti le sirene dalla Premier League per il centrocampista brasiliano: ecco lo scenario

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Wolverhampton ha messo nel mirino Arthur, ritenuto dal tecnico Lopetegui il giusto tassello per andare a completare il centrocampo.

Notizie importanti per il calciomercato bianconero, visto che il brasiliano è ormai fuori da qualsiasi progetto tecnico. Possibile cessione in prestito per lui.

