Giuseppe Bianchini, allenatore dell’Arzignano Valchiampo, ha parlato alla vigilia del match con la Juventus Next Gen.

MISTER BIANCHINI – «Andiamo ad incontrare una squadra giovane, piena di giocatori di talento. Ci aspetta una partita difficile da affrontare nella maniera giusta. Dovremo andare a fare una partita coraggiosa con le nostre qualità, gestendo bene la fase difensiva e cercando di far male. Fin dall’inizio abbiamo sempre cercato di vivere partita per partita e di cogliere il massimo da ogni gara. Abbiamo totalizzato finora 50 punti. Non ci bastano e vogliamo farne ancora. Spero che i miei facciano una partita tosta, di personalità, cercando di tenere i ritmi alti. Vedo in loro la voglia di essere propositivi e di finire bene».

