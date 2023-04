Probabili formazioni Sassuolo Juve, le possibili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida con i neroverdi

La Juventus tornerà in campo domani contro il Sassuolo per la trentesima giornata di questo campionato.

Per Allegri ancora pochi dubbi di formazione: probabile un turno di riposo per Bremer, con Bonucci al suo posto al centro della difesa. In avanti dovrebbe tornare dall’inizio Vlahovic, mentre a centrocampo il ballottaggio è tra Paredes (in vantaggio) e Locatelli.

JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes (Locatelli), Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri.

