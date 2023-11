Asllani ha ricevuto il plebiscito di tutti al termine della partita tra Salisburgo e Inter: sui quotidiani nazionali è una prova da 6,5

«Finalmente Asllani». Talento, personalità e tantissima qualità: l’ingresso nella ripresa al posto di uno spento Calhanoglu ha messo in mostra tutte le sue qualità. Non era semplice visto la prova degli austriaci con il pressing alto, ma lui è riuscito a liberarsi bene e a far girare il pallone con velocità e precisione. Destro o sinistro poco importa ha sventagliato un paio di lanci lunghi a cambiare il gioco precisi e sui piedi degli esterni. Per poco non sfiora il primo gol con l’Inter, che avrebbe anche meritato: il suo destro velenoso è parato dal portiere austriaco. Un impatto importante per il classe 2002, Inzaghi sorride perché ha la certezza di poter contare anche su di lui senza il turco.

