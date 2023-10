Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani in patria è considerato uno dei più forti e naturalmente è titolare fisso in nazionale.

Kristjan Asllani è all’Inter da poco più di un anno ma continua non trovare molto spazio in campo. Tutti in società gli riconoscono un grandissimo talento e grossissime potenzialità; sta ad Inzaghi cercare di tirarle fuori in futuro. C’è però da dire che davanti a lui il titolare è un mostro sacro come Calhanoglu che ormai si è consacrato nel ruolo di regista. In nazionale le cose sono molto diverse, l’ex Empoli gioca con continuità e soprattutto lo fa molto bene; ieri la sua Albania ha battuto con un netto 3-0 la Repubblica Ceca e lui ha giocato per tutti i 90 minuti. Dopo la fine della gara Asllani ha parlato così ai media presenti: “Avevamo preparato molto bene la partita, dato che un mese fa avevamo giocato contro la Repubblica Ceca e la conoscevamo bene”.

Kristjan Asllani

Su Inzaghi

“Non lo so se ha visto la partita. Credo di sì, ma sono sempre contento, come qui, anche all’Inter. Sono sempre pronto a cogliere le mie occasioni in campo”.

Differenze tra nazionale e club

“Qui gioco regolarmente e lì no. Devo ammettere che ho davanti a me un centrocampista come Calhanoglu, uno dei tre migliori nel suo ruolo e da lui sto imparando tantissimo. Tuttavia in questa stagione sto lavorando duro in allenamento e a casa per sfruttare al meglio le mie opportunità. Sono venuto all’Inter per ricoprire quel ruolo, come ho sempre fatto con le giovanili dell’Empoli. Calhanoglu adesso sta bene, ma continuo a lavorare per migliorare”.

L’articolo Asllani: “Calhanoglu è uno dei 3 migliori al mondo nel suo ruolo, io sto lavorando duro ma sono contento” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG