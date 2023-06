Anche Kristjan Asllani ha detto la sua sopo la sconfitta dell’Inter nella finale di Champions League col Manchester City

Tramite il suo profilo Instagram, il calciatore dell’Inter commenta così il percorso di Champions League, culminato nella sconfitta contro il City di Guardiola:

LE PAROLE- Un anno che mi ha regalato emozioni che non dimenticherò.

Grazie a tutti per averci accompagnato in questo viaggio incredibile.

Fiero di essere nerazzurro

Grazie ragazzi

