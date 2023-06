L’Inter si prepara alla rivoluzione in rosa: chi rimarrà in nerazzurro tra Lautaro, Dzeko e Lukaku? Il punto

Come riferisce Sky Sport, l’Inter comincia a ragionare sul futuro e su come movimentare la situazione in attacco.

Lautaro, salvo offerte monstre, è sicuro di vestire ancora la maglia nerazzurra.

Discorso diverso per Dzeko e Lukaku: per il belga l’Inter punta a rinnovare il prestito dal Chelsea, ma a cifre più contenute, mentre il bosniaco è molto richiesto in Turchia e potrebbe lasciare Milano.

L’articolo Lautaro, Dzeko e Lukaku: il futuro dei tre attaccanti dell’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG