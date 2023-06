L’estremo difensore nerazzurro è naturalmente amareggiato per la sconfitta ma anche molto contento della prestazione dei suoi.

Andre Onana a Sky Sport ha parlato della finale di Champions e del suo futuro. “Abbiamo fatto una grande partita, siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto occasioni chiare: ma a questi livelli se non segni non vinci. Però sono contento per il lavoro della squadra, del sacrificio di tutti: se continueremo a lavorare così torneremo a questi livelli e la vinceremo”.

“Lautaro? Gli ho detto che il calcio è ingiusto, però non dobbiamo guardare l’episodio: avremmo meritato la vittoria e torneremo. E’ difficile da mandare giù, ma lavorando così si può fare. Futuro? A questi livelli non si può mai sapere, io sono molto contento qui: c’è grande delusione per la finale. Ho un ottimo rapporto con l’Inter, sto molto bene e farò quello che mi chiede il club“.

L’articolo Onana: “Sto molto bene all’Inter ma a questi livelli non si può mai sapere, ecco cosa ho detto a Lautaro” proviene da Notizie Inter.

