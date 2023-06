I nerazzurri escono sconfitti solo per quel che riguarda il risultato, che comunque è la cosa più importante; la base da cui ripartire c’è ed è ben visibile.

La Gazzetta dello Sport, analizzando la finale che ieri ha regalato la Champions League al Manchester City di Guardiola, celebra i meriti di Simone Inzaghi. Il tecnico ha preparato benissimo la gara ed i suoi ragazzi l’hanno interpretata alla grande: il grosso divario che c’era sulla carta non si è quasi mai visto.

Simone Inzaghi

L’Inter ha giocato bene in tutte le situazioni, sia in parità che quando è andata sotto: nel finale i nerazzurri hanno creato diverse occasioni e avrebbero meritato il pari. Ora occorrerà ripartire più forti di prima proprio come avvenuto dopo l’eliminazione avvenuta per mano del Liverpool l’anno scorso; l’obiettivo della prossima stagione non può che essere la seconda stella.

