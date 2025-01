Asllani è davvero il futuro dell’Inter? I numeri della gara contro l’Empoli ribaltano ogni previsione

Il regista albanese è al centro dell’attenzione per via dell’assenza del titolare del ruolo e di qualche sua prestazione poco brillante.

L’Inter domenica scorsa ha affrontato l’Empoli e nell’occasione il tecnico Inzaghi ha dato nuovamente fiducia a Kristjan Asllani, dopo una prestazione così così contro il Bologna.

La decisione dell’allenatore ha aperto il campo a diverse discussioni sull’albanese, in particolare riguardo al suo contributo alla squadra e alla sua capacità di essere all’altezza del compito assegnatogli.

L’ombra del paragone

Confrontare Asllani a un giocatore affermato come Calhanoglu può sembrare ingiusto, data l’esperienza e l’abilità dimostrata dal turco nel suo ruolo. Tuttavia, è importante riconoscere che ogni giocatore porta al campo un set unico di competenze e una prospettiva diversa, che possono arricchire la squadra in modi inaspettati. Asllani, con la sua giovane età e le sue prestazioni in crescita, offre all’Inter un’opzione diversa, capace di adattarsi e rispondere alle diverse sfide che il campionato italiano presenta.

La seconda chance

Nonostante le ovvie difficoltà nel replicare l’impatto sul campo di un giocatore del calibro dell’ex Milan, Asllani ha dimostrato di non lasciarsi scoraggiare dalle sfide, presentandosi come una valida alternativa per il ruolo di regista. La sua prestazione ha così riacceso l’ottimismo intorno alle sue capacità, contribuendo a placare, almeno momentaneamente, i mugugni dell’esigente pubblico di San Siro e le voci di una possibile cessione.

Numeri che parlano

FcInter1908.it sottolinea la bontà della sua prestazione in Inter-Empoli con l’ausilio di numeri molto espliciti. Con 105 palloni toccati, ha superato ogni altro giocatore sul campo, segno evidente della sua centralità nell’azione: neanche Barella con 102 è riuscito a tenere il passo. Asllani si è distinto anche per l’alta efficienza nei passaggi: l’89% dei suoi passaggi effettuati ha raggiunto i compagni. Ciò che stupisce non è solo la quantità ma anche la qualità: 43 palloni sono stati giocati in avanti, di cui 15 nell’ultimo terzo di campo. Inoltre, Asllani non si è limitato a costruire il gioco, ma ha anche tentato la conclusione verso la porta avversaria per due volte, oltre a fornire tre passaggi chiave, confermando così il suo ruolo cruciale nell’elaborazione dell’offensiva dell’Inter.

