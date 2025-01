Sparta Praga-Inter: Inzaghi si sbilancia sul mercato ed annuncia nuovi problemi per un giocatore

Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di domani sera che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League.

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa di Sparta Praga-Inter di domani: ecco le sue parole. “Sarà difficile. Ho ancora qualche dubbio, dovrò scegliere: ho un paio di dubbi che domani mattina scioglierò”.

“Loro dal 15 dicembre non giocano gare ufficiali, hanno fatto bene in amichevoli e qua su questo campo, dove tra l’altro ho giocato, non è mai facile”.

L’avversario

“È una squadra fisica che verticalizza, giocano a cinque dietro in fase difensiva. È una squadra di valore, alle prime due ha fatto bene e poi ha perso con avversari forti come City e Atletico. Servirà un’Inter determinata, hanno la Champions nel loro DNA”.

Ballottaggio a centrocampo

“Frattesi si è allenato molto bene ieri e oggi. Con l’Empoli è vluto venire con noi in panchina, ma non era disponibile. Ora sto decidendo se farlo partire dall’inizio o no, Barella sono 7 partite di fila che gioca titolare e devo scegliere tra loro due. Davide ha fatto bene, sono contento perché ha lavorato bene negli ultimi giorni. Lui è sereno, gli piace stare nel gruppo e vederlo lavorare come negli ultimi due giorni mi fa ben sperare”.

Sul mercato e sulle condizioni di Acerbi

“La società è sempre qua con noi, stiamo monitorando ma io non cambierei nessun giocatore. Acerbi sta lavorando bene sembrava sul punto di tornare già domenica con l’Empoli però non riesce ancora spingere al massimo. Non vogliamo forzarlo, non ci sarà neanche a Lecce. ha bisogno di lavorare ancora in solitaria ma sono tranquillo, per noi è importantissimo e tra poco rientrerà”.

La possibile cessione in prestito di Buchanan

“Ho chiesto a tutti i ragazzi, si è fatta una chiacchierata tutti assieme. Ho chiesto e nessuno mi ha detto che vuole cambiare. Per lui vale il discorso degli altri: ha avuto un infortunio, si sta allenanando e sta a lui ritagliarsi spazio. Io e l’Inter ci fidiamo di lui”.

