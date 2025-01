Colpo in difesa per l’Inter? Il giovane talento italiano che potrebbe cambiare le sorti del reparto

Il club nerazzurro sta monitorando una marea di possibili obiettivi per la difesa.

Nella continua ricerca di nuovi talenti per rinforzare la propria squadra in vista del futuro, l’Inter sembra aver trovato il prossimo tassello per la propria difesa.

La formazione nerazzurra ha da tempo avviato un processo di rinnovamento del reparto arretrato, cercando di combinare esperienza e giovani promesse.

Una situazione difensiva complessa

La stagione attuale non è stata priva di sfide per la difesa interista, ostacolata non solo da problemi fisici ma anche da una mancanza di profondità che ha reso la gestione della rosa particolarmente ardua per il tecnico Simone Inzaghi. Tra infortuni e prestazioni altalenanti, il bisogno di un intervento sul mercato si è fatto sempre più pressante, con l’occhio attento della dirigenza già proiettato verso giovani promesse in grado di apportare freschezza e solidità.

L’intervento

L’ambientamento del giovane Tomas Palacios ed il recupero dall’ultimo infortunio di Francesco Acerbi hanno fatto sì che la dirigenza propendesse per un ritorno sul mercato. La decisione pare essere stata presa ma non è detto che si riesca certamente a perfezionare un colpo in entrata.

Un gigante per la difesa nerazzurra

Nella ricerca di un potenziale rinforzo difensivo, l’Inter sembra aver individuato il profilo ideale in Simone Canestrelli, robusto difensore del Pisa, attualmente impegnato con il suo club in Serie B; è quanto riporta Inter Live. La strategia adottata negli ultimi anni dalla dirigenza interista premia giocatori di stazza imponente e dotati di buone capacità tecniche, una descrizione che calza a pennello con le caratteristiche di Canestrelli. La sua valutazione sul mercato, al di sotto dei 10 milioni di euro, rende l’operazione particolarmente interessante per un club sempre attento al bilancio economico.

