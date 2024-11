Il centrocampista nerazzurro ha sofferto molto ultimamente non tanto per l’infortunio in sé quanto per il fatto che avrebbe avuto spazio da titolare. Nel mondo del calcio, il recupero di un giocatore da un infortunio rappresenta sempre una notizia importante, soprattutto quando si tratta di atleti che ricoprono un ruolo importante sia per la propria squadra di club che per la nazionale. Questa volta, l’attenzione si concentra su Kristjan Asllani, centrocampista dell’Inter e pilastro della nazionale albanese, la cui pronta ripresa ha ridato speranze e entusiasmo non solo al tecnico della nazionale albanese, Silvinho, ma anche a Simone Inzaghi. L’infortunio Il regista ha patito per una botta al ginocchio subita in allenamento con l’Inter che lo ha tenuto lontano dal campo per diverse partite. La sua assenza ha lasciato un vuoto importante nella formazione nerazzurra visto che in contemporanea si era infortunato anche l’altro regista, Hakan Calhanoglu. Ciò ha costretto […]

