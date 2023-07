Il regista dell’Inter Kristjan Asllani torna sull’errore a tu per tu con Ter Stegen al Camp Nou.

Kristjan Asllani ha parlato a PanoramaTV di calcio ma non solo. “Non ricordo nulla di quando sono scappato dall’Albania da bambino, avevo quasi 3 anni e sono arrivato nel villaggio dove vivo in Italia, dopo che mio padre è venuto con una zattera. Ho iniziato qui con il calcio e ho vissuto qui fino a quando sono andato a Milano. Mi piaceva molto il calcio e guardavo lo sport con mio padre. Ho iniziato qui in paese quando avevo 5 anni, dopo un anno sono andato in un altro paese qui vicino”.

Kristjan Asllani

“Poi ho passato 13 anni all’Empoli e finalmente sono passato all’Inter. Ho sicuramente fatto dei sacrifici, ma tutto è bello se facciamo qualcosa che ci piace. Non ho sogni, perché il mio sogno era giocare con l’Inter e con la Nazionale. Adesso devo fare più gol per vincere trofei, con l’Inter, o con l’Albania. Lì al Camp Nou non capivo, poi per un paio di giorni non ho parlato molto con la mia famiglia. Ma la squadra mi ha aiutato molto e sono rimasto tranquillo, peccato non aver segnato, avrei potuto farlo, lo so anche io. Simone Inzaghi si è subito schierato dalla mia parte, me lo ha detto in fretta. Mi ha detto di non mollare, che succedono queste cose, tutti abbiamo commesso degli errori, lui era dalla mia parte e lo ringrazio tantissimo“.

L’articolo Asllani: “Il mio sogno era giocare nell’Inter, ora voglio vincere trofei e fare goal, Inzaghi mi è stato molto vicino dopo Barcellona” proviene da Notizie Inter.

