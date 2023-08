Kristjan Asllani è uno dei temi caldi nelle ultime ore in casa Inter: i nerazzurri cercano un centrocampista, lui può partire?

Il futuro di Kristjan Asllani sembrava poter essere incerto, soprattutto dopo le voci uscite nelle ultime ore sull’interesse da parte dell’Inter su nuovi centrocampisti da mettere a disposizione di Simone Inzaghi.

Come riporta il giornalista Pasquale Guarro, però il club nerazzurro ha già preso una decisione sul centrocampista albanese: Kristjan non andrà via, né in prestito né a titolo definitivo, ma rimarrà dunque in nerazzurro anche per questa stagione.

L’articolo Asllani Inter, cessione o permanenza Deciso il suo futuro proviene da Inter News 24.

