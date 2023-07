L’attaccante del Milan Femminile e della Svezia Kosovare Asllani ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Italia

Nella seconda giornata del Mondiale Femminile, l’Italia affronterà la Svezia. Ecco le parole di Asllani, attaccante del Milan e della Svezia alla vigilia del match in conferenza stampa:

«Sono abituata al tipo di calcio che giocano, affronteremo una squadra molto orientata nella marcatura e nei duelli individuali. Ci siamo preparate a una gara fisica e non rifiuteremo una battaglia fisica cercando di aprire spazio che spero saremo in grado di sfruttare. L’Italia è cresciuta ancora ed è migliorata rispetto all’Europeo di un anno fa, lo loro forza più grande sta in mezzo al campo e in attacco. Hanno giocatrici esperte e tecniche, che sanno gestire bene la palla, per questo dovremo essere pazienti quando palleggeranno e non farci prendere dalla frenesia»

