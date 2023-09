Il centrocampista nerazzurro Kristjan Asllani negli ultimi giorni di mercato è stato accostato a diverse squadre di Serie A ma alla fine è rimasto dov’era.

L’addio di Marcelo Brozovic non ha giovato a Kristjan Asllani in termini di minutaggio anche se si sono giocate pochissime partite ed è quindi prestissimo per emettere giudizi attendibili. Il regista ha parlato della possibilità di andare altrove a Klan TV.

Kristjan Asllani

“Avete letto anche sui media italiani. Certo, c’era la possibilità del prestito, ma dopo aver parlato con la società sono rimasto all’Inter. E questo è il mio grande sogno. Ora ho Calhanoglu davanti e questo mi aiuta molto. Derby? Il Milan è una squadra di grandissima qualità, sarà una bellissima partita. Siamo forti, sono fiducioso che faremo bene e che daremo il massimo”.

L’articolo Asllani: “Potevo andare in prestito ma l’Inter è il mio sogno, avere davanti Calhanoglu mi farà crescere” proviene da Notizie Inter.

