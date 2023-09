Le ultime notizie sulle condizioni dei calciatori infortunati in vista della sfida tra Verona e Bologna. I dettagli

Di seguito il comunicato del Bologna.

COMUNICATO – «La preparazione della squadra a #VeronaBFC è continuata oggi con un allenamento tecnico-tattico agli ordini di Thiago Motta. Sono rientrati a Casteldebole Tommaso Corazza, Victor Kristiansen e Oussama El Azzouzi dopo gli impegni in Nazionale. Lukasz Skorupski in parte con il gruppo. Differenziato per Alexis Saelemaekers e Giovanni Fabbian. Domani i rossoblù affronteranno in amichevole l’Arezzo, formazione impegnata attualmente nel campionato di Serie C, alle 14:30 a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli».

