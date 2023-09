L’attaccante dell’Atletico Madrid Antoine Griezmann si è trovato bene a giocare col nuovo centravanti nerazzurro.

Antoine Griezmann in conferenza stampa dal ritiro della Francia ha avuto parole di elogio per Marcus Thuram: “Kolo Muani e Thuram? Non posso confrontarli. Entrambi possono giocare da attaccante centrale, Marcus anche a sinistra”.

“Sono giocatori completi che sanno segnare dopo un palleggio, con la testa, cercano spazio e profondità. Questi sono profili che non vediamo più molto. Fanno bene alla nostra selezione. Ne trarranno beneficio anche PSG e Inter“. Stasera la Francia affronterà la Germania in amichevole e Marcus Thuram dovrebbe giocare dal primo minuto dopo aver segnato qualche giorno fa il primo goal in nazionale.

