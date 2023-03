Kosovare Asllani, attaccante del Milan Femminile, ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista a MilanTV. Le parole della giocatrice svedese.

ROMA – «Partita che sarà molto importante per la squadra. Mi dispiace non esserci, non sono abituata ad essere squalificata ma spero che le ragazze facciano bene e portino a casa i tre punti».

