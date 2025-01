Asllani sotto i riflettori: futuro a rischio o svolta inaspettata? C’è chi va controcorrente

Il regista albanese è nell’occhio del ciclone per via della sua prestazione nel derby di finale di Supercoppa: il giornalista Maurizio Pistocchi fa notare un particolare.

Nel vibrante mondo del calcio, ogni giocatore attraversa momenti di gloria altrettanto intensi quanto periodi di critiche inesorabili. Un esempio recente si può osservare nell’ambito dell’Inter, dove le prestazioni di Asllani stanno catalizzando l’attenzione non solo dei tifosi ma anche della critica sportiva.

Mentre Hakan Calhanoglu si prepara a rientrare sul campo, emergono interrogativi sul futuro immediato dell’albanese, che si trova a dover dimostrare il suo valore in un momento cruciale della stagione.

La situazione attuale

Hakan Calhanoglu sta migliorando ma Simone Inzaghi non lo convocherà per il match di domenica contro il Venezia: toccherà quindi nuovamente a Kristjan Asllani essere titolare nella prossima partita.

Non solo critiche

In questi giorni il giovane talento classe 2002 viene duramente criticato per ogni minimo errore: sui Social emerge la voce di un tifoso che ripone la sua fiducia nelle qualità di Asllani, condividendola con il noto giornalista Maurizio Pistocchi. Il tifoso sottolinea come sia ingiusto per lui che ad un giocatore così giovane e dallo status acclarato di non titolare non sia concesso di sbagliare.

La precisazione

Pistocchi, interpellato sulla questione, offre una prospettiva interessante, sottolineando di conoscere Asllani ben prima che il giovane arrivasse all’Inter. Contrariamente all’opinione della maggior parte delle persone che lo vede come un regista, il giornalista individua in Asllani le caratteristiche ideali per ricoprire il ruolo di mezzala sinistra, sottolineando anche le sue capacità realizzative.

