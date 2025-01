Frattesi verso Roma? Il Tottenham ci prova con una contropartita

I nerazzurri in questi giorni devono decidere se assecondare il desiderio dell’ex Sassuolo di andar via o cercare di convincerlo a restare.

Nel mondo del calcio le trattative di mercato sono all’ordine del giorno e rappresentano un elemento chiave nella definizione delle strategie future di ogni club.

L’Inter si trova attualmente in un momento cruciale per quanto riguarda Davide Frattesi. L’incertezza sul suo futuro e l’interesse da parte di club nazionali e internazionali sottolinea le dinamiche sempre in evoluzione nel calciomercato.

La situazione

Davide Frattesi, centrocampista dal talento indiscutibile proveniente dal Sassuolo, si trova in un momento delicato della sua carriera all’Inter. Sopratutto nella passata stagione i suoi ingressi in campo dalla panchina hanno spesso cambiato le sorti delle partite bloccate; ora però il giovane calciatore mostra segni di crescente insoddisfazione dovuta al minutaggio limitato. Questa sua voglia di essere più presente in campo potrebbe spingerlo lontano da Milano, con la Roma che sembra essere particolarmente interessata al giocatore.

Le condizioni poste dai nerazzurri

L’Inter ha fissato le sue condizioni per una potenziale cessione di Frattesi, chiedendo 45 milioni di euro senza includere possibilità di scambio. Questa cifra sembra aver scoraggiato la Roma, che al momento appare riluttante a soddisfare tali richieste, specialmente durante la sessione di trasferimento di gennaio. Tuttavia, l’insoddisfazione di Frattesi potrebbe accelerare i tempi di una sua possibile uscita dalla squadra nerazzurra.

Il jolly

Nonostante l’interesse marcato della Roma, è dal campionato inglese che potrebbe arrivare la svolta per il futuro di Frattesi. Secondo Inter Live, il Tottenham in particolare mostra una forte propensione ad acquisire il giocatore, potendo anche considerare l’inserimento di contropartite tecniche nell’operazione. Uno dei nomi che potrebbe fare la differenza è quello di Radu Dragusin, difensore centrale passato dal Genoa ai londinesi. Nonostante non sia riuscito a imporsi come titolare inamovibile nel Tottenham, il suo trasferimento all’Inter potrebbe non solo soddisfare le necessità difensive dei nerazzurri.

