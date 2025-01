Tutti gli obiettivi dell’Inter per il vice-Dumfries

I nerazzurri riflettono sul futuro della fascia destra considerata l’età non più giovanissima di Darmian.

Nel vibrante mondo del calcio, gli ingaggi a parametro zero rappresentano una strategia sempre più popolare tra i club, intenzionati a rafforzare le proprie rose senza gravare eccessivamente sul bilancio.

L’Inter non fa eccezione, puntando a giovani talenti che possano contribuire sia in campo che in termini di potenziale plusvalenza futura. La ricerca si intensifica particolarmente per la fascia destra, come riporta Inter Live.

Obiettivo olandese

L’Inter è da tempo sulle tracce del giovane Devyne Rensch, difensore molto duttile dell’Ajax di soli 21 anni. Impiegato principalmente come terzino destro o centrale sinistro, Rensch ha mostrato notevoli doti tecniche e velocità, malgrado non abbia esperienza nel ruolo di esterno in un modulo 3-5-2, tipico dell’Inter di Inzaghi. Il giocatore, in procinto di svincolarsi a giugno, rappresenta un’opportunità d’oro per i nerazzurri, in linea con la politica di investimento del club che mira a rinforzare la squadra senza onerosi esborsi finanziari.

Concorrenza

Tuttavia, l’Inter non è l’unica squadra interessata a lui. Il Tottenham, consapevole del valore del giocatore olandese valutato circa 25 milioni di euro, potrebbe tentare un’offerta anticipata per anticipare la concorrenza e assicurarsi le prestazioni del giovane talento già a gennaio.

Alternative e situazione attuale

Oltre a Rensch, l’Inter monitora altri possibili arrivi a parametro zero, come il difensore inglese Tyrick Mitchell del Crystal Palace e il brasiliano Mauro Junior del PSV Eindhoven. Va considerato che Darmian ha da poco compiuto 35 anni anche se il suo contratto è valido anche per la prossima stagione. Dumfries ha appena rinnovato ma conserva il sogno di giocare in Premier League.

