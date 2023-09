Il centrocampista dell’Inter Kristjan Asllani ha rimarcato tutto il suo attaccamento ai colori nerazzurri.

Kristjan Asllani sta vivendo un sogno nel giocare nell’Inter anche se finora il minutaggio in campo non è stato quanto magari ci si aspettava. L’ex Empoli ha doti tecniche che ben pochi possono discutere ma Simone Inzaghi non si fida appieno di lui; il centrocampista ha però il tempo dalla sua visto che ha solo 21 anni.

Le sensazioni

L’albanese ha raccontato le proprie emozioni ai microfoni dei canali ufficiali del club nell’ambito del MatchDay Programme. “Ricordo benissimo la mia prima volta in campo, riguardo ancora il video di quella partita. L’emozione più grande oggi è ripensare a quello che ho fatto negli anni, alzare lo sguardo e trovarmi a San Siro, da tifoso interista è la cosa più bella che mi potesse capitare. Con l’Inter sono cresciuto, ricordo ancora la finale di Champions del 2010, ero con mio padre in un bar e ho esultato tantissimo”.

Kristjan Asllani

Sogno che si realizza

“Quando sono stato ufficializzato all’Inter è stato incredibile, lo stesso giorno ho preso anche la patente ed è stata una doppia emozione, ovviamente l’arrivo in nerazzurro è stato la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino. La squadra È la cosa più importante, significa condividere un obiettivo, confrontarsi e lavorare insieme per raggiungerlo, è un po’ come una famiglia che per me è la base di tutto. Il compagno più divertente? Barella, è veramente simpatico”.

L’articolo Asllani: “Trovarmi a San Siro da interista è la cosa più bella che potesse capitarmi, Barella è molto simpatico” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG