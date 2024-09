Il regista dell’Inter Kristjan Asllani si gode il prolungamento ma pensa già a lavorare per raggiungere i prossimi obiettivi.

Kristjan Asllani non ha nascosto tutta la propria gioia per il rinnovo di contratto con l’Inter ai microfoni di InterTv. “Per me è sempre stato un sogno giocare con questa squadra, è un onore giocare con questa maglia. Questo contratto è un orgoglio ma lo prendo come un punto di partenza per delle cose dove devo crescere e migliorare. Come dico sempre, mi alleno al fianco di campioni e sono contento di avere ragazzi così, quindi sono sicuro che questo rinnovo è frutto anche dell’aiuto dei miei compagni”.

La crescita

“Sicuramente sono diventato più grande, quando sono arrivato avevo 20 anni, ero un ragazzino. Ora ne ho quasi 23 e sono cresciuto sicuramente di testa anche fuori dal campo. Conta tanto avere dei campioni al mio fianco che mi aiutano ogni giorno, ma sono cresciuto sotto tanti aspetti”.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

L’importanza del gruppo

“C’è sempre la fame di vincere e la voglia di alzare coppe. Voglio ringraziare i ragazzi del primo anno e quelli dell’anno scorso, tutti mi hanno aiutato e mi hanno fatto capire cosa vuol dire stare all’Inter”.

Le prossime mosse

“A livello personale voglio crescere e migliorare ogni giorno, ho ancora 22 anni quindi devo migliorare in tantissime cose e lo so anche io. A livello di squadra, quando sei l’Inter devi vincere il più possibile e prendere qualche coppa. Sappiamo che non sarà facile, è difficile riconfermarsi ma daremo il massimo”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG