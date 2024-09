L’attaccante austriaco ha accusato un forte stato febbrile e i nerazzurri hanno scelto di farlo stare a riposo a Milano.

Nell’ultimo periodo, l’Inter si trova ad affrontare una serie di difficoltà che potrebbero influenzare la sua performance nel prossimo incontro cruciale contro il Manchester City. La squadra nerazzurra si trova di fronte a sfide significative, non soltanto tattiche ma anche legate alla condizione fisica dei suoi giocatori.

Problemi

La squadra si avvicina al prossimo importante appuntamento europeo con un paio di forfait che ne condizionano la preparazione. Fra questi, l’ultimo in ordine di tempo riguarda Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, infatti, come riporta FcInter1908.it, non potrà essere della partita a causa di un’improvvisa febbre alta che lo ha colpito nella notte, costringendolo a rimanere a Milano. Questo inaspettato contrattempo si va ad aggiungere alle già note assenze di Federico Dimarco e Tajon Buchanan, rendendo la sfida contro il City ancora più ardua per i nerazzurri.

Marko Arnautovic

Occhio anche al derby

Con un occhio al presente, in vista del confronto contro il Manchester City, e uno al futuro, l’Inter si trova a gestire le condizioni fisiche dei suoi giocatori in ottica del prossimo derby contro il Milan. L’obiettivo principale per Arnautovic e Dimarco, in questo momento, è quello di recuperare pienamente in tempo per la partita di domenica, un appuntamento di grande rilievo per la squadra e per i tifosi.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG