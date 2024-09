L’allenatore del Manchester City Josep Guardiola ha rivolto grandi elogi alla squadra di Inzaghi.

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Inter; ecco le sue dichiarazioni. “L’Inter era già un’ottima squadra a Istanbul e lo è ora, ha mantenuto lo stesso allenatore e in Italia è stata eccezionale, è la più forte in Serie A. Simone è un ottimo allenatore”.

La finale di Istanbul

“Ieri l’ho riguardata per la prima volta. È stata una bella serata, una gara tosta. Il secondo tempo l’abbiamo giocato meglio del primo, il gol è arrivato sotto il settore dei nostri tifosi ed è stato bellissimo. L’Inter ha vinto diverse Champions League, per noi è stata la prima ed è stata stupenda. Ora loro sono ancora più forti e la gente lo vedrà domani, ma quella di domani non è una finale”.

Lautaro Martinez

Sull’Inter

“È una squadra storica, con una mentalità incredibile. Sono abituati a vincere, hanno una mentalità di questo tipo e sono anche capaci di soffrire. Sono forti a livello fisicamente, hanno ottime qualità individuali nella costruzione del gioco dal basso. Calhanoglu, Acerbi, soprattutto Barella. È una squadra completa, che può vincere il campionato italiano e ha mantenuto la struttura della finale di Champions”.

Il valore dei nerazzurri

“Io non mi aspettavo di essere molto più forte di loro come dicevano i media alla vigilia. Partire da sfavoriti era un sogno, in Italia siete maestri in questo. Ho rispetto per loro per ciò che fanno da tanti anni. Sarà una gara diversa dalla finale, vediamo se possiamo imporre il nostro gioco e fare una bella gara”.

Pallone d’Oro a Lautaro Martinez

“Forse… Come no? Ma mi auguro lo vinca un giocatore della nostra squadra. Senz’altro può vincere, è un giocatore sensazionale, d’altronde non potrebbe essere capitano dell’Inter e fare quello che fa con l’Argentina. Ma ce ne sono tanti bravi all’Inter”.

