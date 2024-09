L’estremo difensore camerunese è rimasto molto legato alla piazza nerazzurra ma in realtà un suo ritorno è molto difficile.

Nel mondo del calcio sono sempre meno i calciatori che si attaccano ad una società al giorno d’oggi; tuttavia, qualcuno che, dopo aver lasciato un club, esprime il desiderio di ritornarvi ancora c’è. È il caso che sembrerebbe profilarsi all’orizzonte per l’Inter e un suo ex giocatore, in una narrazione che richiama alla mente altri famosi “ritorni a casa” nel mondo del calcio.

Un ritorno inaspettato?

Stando alle ultime voci di corridoio che arrivano dalla Spagna, i nerazzurri potrebbero presto ritrovarsi a trattare un ritorno davvero clamoroso. Finora, non ci sono stati passi ufficiali o incontri dichiarati, ma si mormora che l’agente di un ex nerazzurro stia facendo pressioni per un sensazionale ritorno alla base milanese.

Andre’ Onana

Il protagonista

Al centro di questo scenario troviamo Andre Onana, portiere camerunese le cui performance con la maglia dell’Inter 2 stagioni fa hanno lasciato un ricordo indelebile. Dopo essere arrivato a parametro zero dall’Ajax, il camerunese ha mostrato il suo valore riuscendo a guadagnarsi il posto a scapito del capitano Handanovic e portando la sua squadra fino alla finale di Champions League poi persa con il Manchester City. La sua cessione al Manchester United, per una cifra che supera i 50 milioni di euro, ha rappresentato una plusvalenza notevole per il club meneghino.

Il mercato si muove

L’Inter, previdente, al posto di Onana ha accolto Yann Sommer, firmando con il portiere svizzero un contratto che lo lega alla società fino al 2026. Nel frattempo, la dirigenza si è assicurata un’ulteriore opzione per il ruolo con l’acquisto di Josep Martinez dal Genoa.

L’evento scatenante

Le speculazioni partono dall’interesse del Manchester United per Unai Simon, attuale portiere dell’Athletic Bilbao: se queste venissero confermate, Onana .

