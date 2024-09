Il difensore polacco non se la passa bene in Premier League e perciò potrebbe essere ceduto a condizioni favorevoli.

L’Inter da qui ai prossimi mesi cercherà difensori giovani che potrebbero essere oggetto di trattative.

Strategie estive e obiettivi futuri

Nel corso dell’ultima sessione estiva, l’Inter ha mostrato grande accortezza nelle sue operazioni di mercato, consolidando lo squadrone con l’ingaggio a parametro zero di calciatori esperti quali Taremi e Zielinski. Si è anche puntato sul futuro con l’acquisto di Josep Martinez, che nel tempo dovrebbe ereditare il ruolo di Sommer, dimostrando la lungimiranza della società nerazzurra nel pianificare al meglio il futuro. Recentemente, un imprevisto infortunio a Buchanan ha richiesto un intervento urgente nella linea difensiva, portando all’acquisto di Tomas Palacios.

Jakub Kiwior

L’obiettivo

Se quest’ultimo non dovesse rivelarsi pronto sin da subito, la dirigenza ha già pronta una lista di nuovi obiettivi; tra questi spicca il nome di Jakub Kiwior, difensore centrale polacco, attualmente all’Arsenal, che finora ha trovato poco spazio nel club inglese. Nonostante un costo del trasferimento di 25 milioni di euro dallo Spezia, Kiwior non ha ancora trovato una sua collocazione stabile nell’Arsenal, situazione che potrebbe giocare a favore dell’Inter, interessata già in precedenza al calciatore.

Possibili scenari futuri

Un fattore da considerare è la situazione contrattuale di De Vrij ed Acerbi, in scadenza a giugno. L’addio anticipato di almeno uno dei due potrebbe rendere ancora più pressante la necessità di rinforzi in difesa per l’Inter, rendendo il nome di Kiwior uno dei più caldi. Secondo Inter Live Marotta e Ausilio proveranno nuovamente a chiederlo in prestito.

