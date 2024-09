I brianzoli, dopo aver fermato i nerazzurri sull’1-1, potrebbero risolvergli una grana sul mercato.

L’Inter ha vissuto una partenza di stagione non brillantissima ma a in questo momento il campo non è l’unico argomento caldo: il mercato infatti non dorme mai.

La volontà

Il Monza, guidato dalla figura carismatica di Adriano Galliani, sembra aver individuato nel mercato invernale l’occasione perfetta per rinforzarsi in vista della seconda metà di stagione. L’amministratore delegato del club brianzolo, non nuovo a operazioni di mercato mirate ed efficaci, si prepara a imbastire una trattativa per provare ad accaparrarsi un giocatore che, nonostante un passato recente di alti e bassi, potrebbe rappresentare un valore aggiunto significativo per la rosa a disposizione di Nesta.

esultanza gol Joaquin Correa

L’interesse

Secondo Inter Live, il protagonista di questa manovra di mercato è Joaquin Correa, attaccante argentino dell’Inter, il cui futuro appare lontano dai colori nerazzurri. La scorsa stagione non è stata favorevole per il Tucu, che ha concluso un prestito poco convincente al Marsiglia, e ora sembra pronto a voltare pagina. In estate i nerazzurri hanno provato a cederlo ma non hanno ricevuto offerte interessanti; così l’argentino è rimasto con un contratto in scadenza e uno stipendio alto.

Gli scenari

Inzaghi, nei minuti finali dell’ultima gara proprio contro il Monza, lo ha anche gettato nella mischia alla ricerca disperata di un goal. L’Inter non si opporrebbe ad una sua partenza e sarebbe pronta a facilitare l’operazione chiedendo una cifra irrisoria; vedremo se i brianzoli insisteranno nei mesi a seguire.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG